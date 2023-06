Gromadzą dane o sieci. Wykorzystają sztuczną inteligencję i drony

Enea Operator wykorzysta sztuczną inteligencję i drony w celu gromadzenia wiedzy na temat sieci energetycznej. W projekcie wykorzystany został system informatyczny DRIM klasy IMS. Zakłada on wykorzystanie sieci neuronowych do automatycznej identyfikacji obiektów sieci energetycznej na podstawie m.in. zdjęć i danych z LIDAR-u.

Sztuczna inteligencja wbudowana w system DRIM umożliwi weryfikację i aktualizację danych w Systemie Informacji Geograficznej. Rozwiązanie to ma wspierać proces tzw. paszportyzacji sieci i automatyczną inwentaryzację rozbudowywanej sieci energetycznej. Paszportyzacja to szczegółowe ewidencjonowanie urządzeń i elementów tworzących sieć energetyczną i wprowadzanie ich do systemów informatycznych.