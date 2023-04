Fotowoltaika w Czechach. Popełnili ten sam błąd, co Polacy

Czesi mierzą się z problemami związanymi z instalacjami fotowoltaicznymi. Są to podobne przypadłości do tych, z którymi mamy do czynienia w Polsce. Dziennikarze serwisu swiatoze.pl informują o niekorzystnej sytuacji w energetyce naszych sąsiadów, która miała miejsce w Poniedziałek Wielkanocny. Ze względu na zaistniałe okoliczności, konieczne było wyłączanie farm fotowoltaicznych.