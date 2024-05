Groźny wirus w Polsce. Trojan Grandoreiro wykrada dane logowania do banku

Grandoreiro jest obserwowany od marca 2024 roku. Jednak już wcześniej, po pozornym usunięciu z sieci w styczniu, wydawało się, że problem został rozwiązany. Obecnie ponownie służy cyberprzestępcom do kradzieży danych logowania do ponad 1,5 tysiąca banków na całym świecie, szczególnie w Ameryce Środkowej i Południowej, ale także w Europie, w tym w Polsce, jak informuje The Hacker News.

W efekcie Grandoreiro trafia na komputer ofiary. Po instalacji atakujący mogą zdalnie kontrolować system, czytając dane z Outlooka i używając skrzynki e-mail ofiary do dalszych ataków. Przejęcie komputera umożliwia także uzyskanie danych logowania do bankowości internetowej wielu banków na całym świecie, co otwiera możliwości do kradzieży środków z konta. Dlatego tak ważne jest, aby uważać na otwierane przez nas załączniki i pamiętać o kwestiach bezpieczeństwa.