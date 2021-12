Gwizdek od Elona Muska? "Cyberwhistle" wyprzedał się błyskawicznie

Gwizdek za ponad 200 złotych? Tak, tyle właśnie kosztuje "Cyberwhistle" do Elona Muska, a właściwie kosztował gadżet opracowany przez Teslę. Przedmiot wyprzedał się w kilka godzin, a obecnie można go znaleźć na różnych serwisach aukcyjnych, w tym na Ebay. Jak informuje serwis Business Insider, sprzedawcy wystawiają go za cenę 2250 dolarów, czyli około 9,2 tys. złotych.