Hama Twin 2.0, czyli dwa w jednym. Recenzja budżetowego głośnika Bluetooth

Hama Twin na pierwszy rzut oka wygląda jak większość głośników Bluetooth, ma on jednak dość niespotykaną konstrukcję, która umożliwia "rozkręcenie" głośnika na dwa mniejsze. Dodatkowo, jest to zestaw głośników stereo, które można połączyć z komputerem, tabletem czy smartfonem.

Ogromnym plusem Twin 2.0 jest wodoodporna konstrukcja i gumowa osłona. Wszystkie te cechy wpływają na jego doskonałą mobilność. To taki budżetowy głośnik do zadań specjalnych jak: wyjazd za miasto, wakacje czy po prostu wyjście ze znajomymi. Jednak ten sprzęt znajduje także doskonałe zastosowanie w domu.

Niekorzystne warunki pogodowe są mu niestraszne. Klasa wodoszczelności IPx7 bez problemu pozwoli na zanurzenie głośnika na głębokość do 1 metra do 30 minut. Dodatkowym atutem jest bateria, która według producenta powinna wytrzymać do 6 godzin na jednym ładowaniu. Jak to wyglądało w praktyce?

Podczas mojego korzystania z tego głośnika, przez większość czasu głośność była ustawiona na średnim poziomie, a głośnik sparowany był z komputerem. Mogę stwierdzić, że można wyciągnąć z niego trochę ponad 6 godzin z jednego ładowania. Czas ładowania do pełna mógłby być trochę krótszy, jednak nadal 3 godziny nie są złym wynikiem.

Dzięki Bluetooth 5.0 nie odczułam żadnego opóźnienia, jednak jeżeli chodzi o włączenie tego samego utworu na obu głośnikach jednocześnie tak, aby był słyszalny w jednym i drugim pomieszczeniu – niestety jest to niemożliwe bez zakłóceń. Po prostu nie da się tak słuchać muzyki.

Mimo, że może się to wydawać standardem, przy tej cenie ogromnym plusem jest zastosowanie przez producenta portu USB-C. Można więc śmiało pożyczyć ładowarkę od znajomych, jednak jest małe "ale". Niestety nawet w momencie złożenia głośnika, ich wejścia do ładowania nie stykają się, co oznacza, że nie są w stanie przesłać między sobą energii. Dlatego każdy z głośników należy ładować osobno.

Takimi smaczkami, które raczej nie przeważą na zakupie, ale które warto mieć na uwadze są: praktyczny uchwyt, dzięki któremu możemy powiesić głośnik na drzwiach czy gałęzi drzewa; wbudowany zestaw głośnomówiący, który na pewno nie raz pozwoli uniknąć szukania telefonu w pośpiechu i może nie jest powalający, to zdecydowanie umożliwia przeprowadzenie rozmowy bez zakłóceń; gumowe uszczelki na porty, które chronią przed niechcianą wilgocią i brudem.

Co prawda głośnik na warunki domowo-imprezowe jest dosyć głośny i wyraźny, tak już w plenerze przy maksymalnej głośności szczegółowe utwory mogą się nieco rozmywać. Jako fanka basu, jestem nieco rozczarowana, na pewno nie doznamy w przypadku tego głośnika niesamowitej głębi utworu, natomiast musimy pamiętać o przedziale cenowym tego sprzętu. To jednak dość typowa przypadłość mniejszych głośników bezprzewodowych, jak to mówią: coś za coś.

Podsumowując, na pewno można byłoby użyć nieco lepszych rozwiązań, patrząc na niektóre metody zastosowane przez producenta. Będę jednak podkreślała nadal półkę cenową Twin 2.0, przy której zresztą nietrudno o bubla. Głośnik Hama Twin 2.0 to naprawdę niezły przenośny zestaw stereo, który posłuży jako przenośne głośniki do laptopa, prezent lub po prostu imprezowy gadżet.