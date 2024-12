Tak będzie wyglądał najszybszy samolot świata. Robi wrażenie

Hermeus, firma z Atlanty, rozwija ten nowatorski samolot , który nie tylko wyróżnia się futurystycznym wyglądem, ale także wyjątkowymi osiągami. Co możemy powiedzieć o Quarterhorse teraz? Jak wypada on na tle naddźwiękowego Boom XB-1?

Samolot hipersoniczny Hermeus Quarterhorse ma być rekordowo szybki, osiągając planowaną prędkość 6000 km/h . Napędzany jest zmodyfikowanym silnikiem turboodrzutowym Pratt & Whitney F100. Ten zaawansowany silnik łączy w sobie funkcje turboodrzutowego i strumieniowego typu screamjet, co pozwala na osiąganie wyjątkowych wyników.

W Hermeus Quarterhorse będzie mogło podróżować od 9 do 19 pasażerów. Choć nie wiadomo jeszcze, czy stanie się on godnym następcą legendarnego Concorde'a, jego niezwykłe możliwości już zwracają uwagę linii lotniczych i amerykańskiego Pentagonu. Dzięki swoim parametrom samolot ten mógłby być idealnym kandydatem na nowe Air Force One, czyli maszynę używaną przez prezydenta USA.