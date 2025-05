Idealna konsola na prezent komunijny – te 5 modeli rządzi!

Konsola Sony PlayStation 5 Slim

© materiały partnera

PlayStation 5 Slim to udoskonalona wersja kultowej konsoli Sony, która oferuje tę samą moc obliczeniową co oryginał, lecz w znacznie smuklejszej i lżejszej obudowie. Dzięki zintegrowanemu napędowi dysków możesz nadal cieszyć się fizycznymi wersjami gier, a jednocześnie zyskujesz nowoczesny wygląd pasujący do każdego wnętrza. PS5 Slim obsługuje technologię ray tracingu, rozdzielczość 4K i szybki dysk SSD, który zapewnia błyskawiczne ładowanie i płynność działania. Nowy, udoskonalony układ chłodzenia działa ciszej i skuteczniej, a kontroler DualSense z adaptacyjnymi spustami i haptycznymi wibracjami oferuje niezrównany poziom immersji. Konsola daje Ci dostęp do ekskluzywnych tytułów, które pokazują pełen potencjał sprzętu, a także szerokiej biblioteki dostępnej przez PlayStation Plus. Jeśli szukasz pełnej mocy PS5 w bardziej kompaktowej formie, wersja Slim będzie idealnym wyborem.

Konsola Sony PlayStation 5 Pro

© materiały partnera

PlayStation 5 Pro to najbardziej zaawansowana wersja konsoli Sony, zaprojektowana z myślą o graczach oczekujących najwyższej wydajności. Wyposażona w potężniejszy układ graficzny, PS5 Pro pozwala Ci cieszyć się płynniejszymi animacjami i wyższą jakością obrazu, nawet w wymagających produkcjach AAA. Dzięki wsparciu dla rozdzielczości 4K przy 120 kl./s oraz technologii ray tracingu w bardziej zaawansowanej wersji, każda gra wygląda realistyczniej niż kiedykolwiek wcześniej. Konsola oferuje również większą przepustowość dysku SSD, co przekłada się na szybsze ładowanie światów i natychmiastowy dostęp do rozgrywki. Nowy system chłodzenia utrzymuje odpowiednią temperaturę nawet przy dużym obciążeniu. PS5 Pro współpracuje z kontrolerem DualSense i pełną biblioteką gier z PS5, zapewniając Ci wszystko, czego potrzebujesz do grania.

© materiały partnera

Konsola Lenovo Legion Go

© materiały partnera

Lenovo Legion Go to przenośna konsola nowej generacji, która łączy wydajność komputera gamingowego z mobilnością tabletu. Dzięki procesorowi AMD Ryzen Z1 Extreme oraz 16 GB pamięci RAM możesz uruchamiać nawet najbardziej wymagające gry gdziekolwiek jesteś. Duży 8,8-calowy ekran QHD+ o częstotliwości odświeżania do 144 Hz zapewnia niesamowitą płynność i ostrość obrazu. Odłączane kontrolery z funkcją żyroskopu i touchpadem zwiększają swobodę gry i pozwalają na dopasowanie rozgrywki do Twoich preferencji. Legion Go działa na systemie Windows 11, co daje Ci dostęp do wszystkich Twoich ulubionych platform takich jak Steam, Xbox Game Pass, czy Epic Games Store. Wbudowany kickstand umożliwia wygodne granie w trybie stacjonarnym, a port USB-C z obsługą DisplayPort pozwala na podłączenie do zewnętrznego monitora. To idealne rozwiązanie dla graczy, którzy nie chcą wybierać między mocą a mobilnością.

Konsola Lenovo Legion Go S

© materiały partnera

Lenovo Legion Go S to biała wersja kompaktowej, przenośnej konsoli stworzonej z myślą o graczach ceniących styl i funkcjonalność. Urządzenie napędza układ AMD Ryzen Z1, który zapewnia solidną wydajność przy niższym zużyciu energii, dzięki czemu możesz grać dłużej bez ładowania. Konsola wyposażona jest w ekran 8,8 cala o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 144 Hz, co przekłada się na płynne i ostre wrażenia wizualne w każdej grze. Sterowanie odbywa się za pomocą ergonomicznych kontrolerów, które możesz odłączyć i wykorzystać osobno – zarówno w trybie przenośnym, jak i stacjonarnym. Legion Go S pracuje pod kontrolą systemu Windows 11, co pozwala Ci korzystać z pełnych wersji gier PC i aplikacji biurowych.

Konsola Xbox Series S

© materiały partnera

Xbox Series S to kompaktowa i niezwykle wydajna konsola nowej generacji od Microsoftu, która udowadnia, że świetna jakość grania nie musi wiązać się z dużymi rozmiarami czy ceną. Urządzenie oferuje szybki dysk SSD o pojemności 512 GB, który gwarantuje błyskawiczne ładowanie gier i niemal natychmiastowe przełączanie się między tytułami. Pomimo mniejszych gabarytów, konsola wspiera rozdzielczość do 1 440p z możliwością skalowania do 4K, a także ray tracing i odświeżanie obrazu do 120 herców. Xbox Series S współpracuje z Game Passem, dając Ci dostęp do setek gier, w tym najnowszych premier, bez konieczności kupowania ich osobno. Jej minimalistyczny design doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza, a cicha praca i energooszczędność czynią ją doskonałą opcją do codziennego grania.

Materiał sponsorowany przez Media Expert