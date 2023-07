Jaki smartfon kupić? Lato 2023!

Ten telefon to kwintesencja jakości i wydajności w świecie smartfonów. Wyposażony w najnowszy, potężny procesor A16 Bionic, który gwarantuje szybkie i płynne działanie systemu iOS 15. Posiada 6,7-calowy ekran Super Retina XDR, który oferuje niezrównane detale obrazu i żywe kolory. Trzy aparaty na tyle - szeroki, ultraszeroki i teleobiektyw - mają system stabilizacji obrazu sensor-shift, pozwalający na rewolucyjnie ostre zdjęcia. Pamięć o pojemności 128 gigabajtów pozwoli Ci przechowywać dużą ilość zdjęć, filmów i aplikacji. Ten smartfon to idealny wybór dla osób ceniących elegancję, wydajność i solidność produktów Apple. Będziesz zadowolony!

Realme 11 Pro Plus 5G 12/512GB w super cenie

Realme 11 Pro Plus 5G to urządzenie dla tych, którzy szukają telefonu o wysokiej wydajności za przystępną cenę. Wyposażony w potężny procesor Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB RAM i olbrzymią pamięć wewnętrzną 512 gigabajtów. Możesz na nim pomieścić naprawdę wiele zdjęć, filmów i aplikacji. Wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala z HDR10+ zapewnia rewelacyjną jakość obrazu. Cztery tylne kamery pozwalają na wykonywanie niesamowitych zdjęć w różnych warunkach świetlnych. Bateria 5000 miliamperogodzin zapewnia długotrwałe użytkowanie telefonu. Ten telefon to doskonały wybór dla osób poszukujących smartfona o wysokiej wydajności za rozsądną cenę.