Recykling fotowoltaiki. Ta metoda działa i jest opłacalna

Zespół z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii zaproponował nową, prostą i wydajną ekonomicznie metodę recyklingu paneli fotowoltaicznych. Co więcej, jest ona ekologiczna, co zmniejsza wpływ fotowoltaiki na środowisko nawet po zakończeniu jej użytkowania.

Morska energetyka wiatrowa w Polsce. Klucz do bezpieczeństwa

Morska energetyka wiatrowa w Polsce. Klucz do bezpieczeństwa

W wyniku tego procesu otrzymujemy dwie frakcje. Pierwsza z nich to mieszanka srebra, miedzi, aluminium i krzemu, a druga – szkła, krzemu i polimerów. Pierwsza, bardziej wartościowa mieszanka, stanowi około 2 do 3 proc. całkowitej masy modułu i może być natychmiast przekazywana do kolejnych etapów produkcyjnych.