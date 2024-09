Innowacyjne rozwiązanie w fotowoltaice. W tle materiały z recyklingu

Chiński producent paneli fotowoltaicznych Trina Solar wprowadził na rynek pierwszy moduł fotowoltaiczny wykonany wyłącznie z materiałów pochodzących z recyklingu . To przełom w branży PV , ponieważ do tej pory producenci koncentrowali się głównie na zwiększaniu efektywności modułów, a nie na ich ekologicznej produkcji. Innowacyjne podejście firmy polega na zastosowaniu autorskich technik recyklingu , które pozwalają na przetwarzanie zużytych lub uszkodzonych modułów na nowe komponenty.

Trina Solar już zgłosiła 37 patentów związanych z tą technologią, z czego 11 zostało już zatwierdzonych, co podkreśla zaawansowanie technologiczne tego rozwiązania. Moduł oparty na technologii TOPCon ma być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważoną i bardziej przyjazną środowisku energię, co sprawia, że jest to innowacyjne rozwiązanie nie tylko w skali lokalnej, ale i globalnej.