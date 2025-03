Ile osób ma takie nazwisko jak ty? Możesz to bardzo łatwo sprawdzić

Przy narodzinach każda osoba otrzymuje nazwisko, zwykle takie samo jak jedno z rodziców. W Polsce zmiana nazwiska w dokumentach częściej dotyczy kobiet, które po ślubie przyjmują nazwisko małżonka. Zdarza się, że nazwiska są trudne do wymówienia lub bywają przedmiotem żartów, co także skłania do ich zmiany. Aby to zrobić, należy złożyć odpowiedni wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego. W Polsce popularność nazwisk jest zróżnicowana, a dzięki specjalnej wyszukiwarce można łatwo sprawdzić częstotliwość występowania swojego nazwiska.