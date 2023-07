Pracujący na terenie niemal 80-tysięcznego miasta Nowouralsk obiekt UEIP należący do Rosatom jest miejscem, gdzie produkowany jest wzbogacony uran. To gigant na skalę światową, bowiem UEIP odpowiada za ok. 50 proc. rosyjskich i 20 proc. globalnych zdolności przemysłowych do rozdzielania izotopów uranu.