Wiatraki staną na Bałtyku. Decyzja zapadła

Farma wiatrowa zostanie wykonana we współpracy litewskiego przedsiębiorstwa Ignitis Renewables i firmy Ocean Winds, która stanowi joint venture między francuską grupą Engie i portugalską EDP Renewables. Informacja o wykonawcy morskiej farmy wiatrowej nie została jeszcze potwierdzona przez Litewską Krajową Radę Energetyki.

Redakcja serwisu balticwind.eu zauważa, że taka informacja powinna zostać podana publicznie najpewniej na początku trzeciego kwartału 2023 r. Wynika to z faktu konieczności sprawdzenia zgodności całego przedsięwzięcia z interesami bezpieczeństwa narodowego.

Farma wiatrowa o mocy 700 MW stanie ok. 30-36 kilometrów od litewskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Wiatraki będą rozstawione na obszarze ok. 120 km kwadratowych. Morska elektrownia wiatrowa ma zostać uruchomiona do 2030 r. Koszt budowy farmy ma wynieść 20 mln euro.