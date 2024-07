Indyjska metoda na upał. Przynosi natychmiastową ulgę

Zarówno warunki środowiskowe, jak i ciepło wytwarzane przez organizm w wyniku metabolizmu wpływają na nasz poziom komfortu cieplnego. Przy wysokich temperaturach ciało reaguje poprzez zwiększenie tętna i przepływu krwi do skóry, co jest wynikiem rozszerzenia naczyń krwionośnych. To wszystko ma na celu zwiększenie potliwości, ale w skrajnych przypadkach może prowadzić do dolegliwości takich jak skurcze cieplne, wyczerpanie, udar słoneczny czy hipertermia.

Choć może wydawać się to zaskakujące, jedzenie pikantnych potraw, np. zawierających papryczki cayenne czy jalapeno , może pomóc w ochłodzeniu organizmu. Kapsaicyna, która nadaje im ostrość, działa jako środek drażniący, powodując intensywniejsze pocenie się, a tym samym schładzanie ciała. Pikantne jedzenie aktywuje receptory cieplne w skórze, rozszerza naczynia krwionośne i zwiększa zdolność organizmu do pocenia się.

Przyłożenie zimnego kompresu do głowy, szczególnie gdy masz skłonność do bólów głowy, może działać cuda. Wystarczy włożyć mokre ręczniki do zamrażarki, wcześniej zwijając je w literę "C", aby lepiej dopasowały się do kształtu głowy.