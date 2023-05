Inteligentne liczniki prądu. 400 tys. urządzeń dla Warszawy

Centrum Informacji o Rynku Energii przekazało informacje na temat rzeczonej inwestycji. Stoen Operator szuka w tej chwili firmy, która dostarczy i zainstaluje od połowy 2024 r. do końca 2026 r. ponad 400 tys. inteligentnych urządzeń do pomiaru poboru energii elektrycznej. Wiemy też więcej na temat możliwości technicznych urządzeń, które mają zostać zainstalowane.

Za dostawę urządzeń odpowiedzialni będą dwaj niezależni dostawcy. Ma to zredukować ryzyko wystąpienia opóźnień w dostawach liczników. Stoen Operator chce, by urządzenia wykorzystywały technologię G3 PLC IDIS.

Inteligentne liczniki prądu muszą być zainstalowane w kraju na mocy nowelizacji Ustawy Prawo Energetyczne z 2 czerwca 2021 r. Określa ona, że do końca 2023 r. urządzenia te mają zastąpić co najmniej 15 proc. wszystkich urządzeń. Do końca 2025 r. powinno być ich już35 proc. W 2027 r. powinno być ich aż 65 proc., a w 2028 r. liczniki zdalnego odczytu powinny trafić do 80 proc. odbiorców.