Kupują inteligentne liczniki. Wszystkich nas to czeka

Energa-Operator informuje o kolejnym przetargu na zakup inteligentnych liczników energii elektrycznej. Tym razem spółka chce zakupić dokładnie 946507 szt. urządzeń zdalnego odczytu. Zakup ten jest związany z planami firmy, zgodnie z którymi wszyscy jej klienci zostaną objęci zdalnym odczytem dzięki odpowiednim licznikom do 2026 r. Obecnie technologią tą objęto ponad 2,2 mln odbiorców przyłączonych do sieci spółki.

- Liczniki zdalnego odczytu to jeden z filarów transformacji energetycznej, dzięki któremu możliwe stanie się sprawne zarządzanie zdecentralizowanym systemem elektroenergetycznym w znaczącym stopniu opartym o rozproszone OZE - mówi Łukasz Głowacki Dyrektor Departamentu Pomiarów w Energa-Operator.

Najnowsze zamówienie dotyczy sukcesywnych dostaw liczników zdalnego odczytu wraz z modemami w latach 2024-2025. Obejmuje ono zakup 413602 szt. liczników jednofazowych, dwukierunkowych, 532905 szt. liczników trójfazowych, dwukierunkowych oraz 47352 szt. modemów komunikacji zastępczej GSM. Te będą potrzebne do zainstalowania w licznikach tam, gdzie infrastruktura transmisji danych z wykorzystaniem linii elektroenergetycznej (PLC) nie została jeszcze przygotowana.

Liczniki zdalnego odczytu to urządzenia, których rola będzie większa wraz z rozwojem rozproszonej energetyki opartej o odnawialne źródła energii . Dzięki ich wykorzystaniu możliwe jest dokładniejsze prognozowanie zapotrzebowania na energię i moc w konkretnych miejscach, co ułatwia koordynację prac źródeł wytwórczych.

Inteligentne liczniki prądu będą montowane u odbiorców zgodnie z harmonogramem.. Do końca bieżącego roku powinno je otrzymać 15 proc. odbiorców. Rok 2025 powinien zamknąć się dostarczeniem urządzeń do 25 proc. odbiorców. W 2027 r. powinno posiadać je 65 proc. odbiorców, a w 2028 - 80 proc. odbiorców. W 2030 r. inteligentne liczniki powinny trafić już do wszystkich odbiorców.