Inteligentne liczniki prądu. Operator planuje modernizację

- Do końca 2023 roku planujemy zainstalować liczniki zdalnego odczytu u 180 000 odbiorców, co będzie wypełnieniem pierwszego kamienia milowego określonego w Ustawie Prawo Energetyczne. W kolejnych dwóch latach będziemy zwiększać tę pulę do ponad 2,5 razy - do końca 2025 r. około 500 tys. naszych klientów powinno mieć inteligentne opomiarowanie. Dalsze etapy to ponad 800 tys. klientów wyposażonych w liczniki zdalnego odczytu na koniec 2027 roku, a do końca 2028 roku niespełna 1 mln. Pozyskana dotacja znacząco ułatwi finansowanie realizacji Programu AMI, co w efekcie przełoży się na sprawniejszą realizację zakładanych celów. Mamy nadzieję na ogłoszenie przez NFOŚiGW kolejnych programów dotacyjnych, które umożliwią objęcie nimi kolejnych lat realizacji Programu AMI - komentuje Jakub Tomczak ze Stoen Operator.