Wyzwanie dla polskiej energetyki. Zostało niewiele czasu

Rozwój polskiej energetyki to nie tylko budowa nowych elektrowni. Istotne jest także wdrożenie nowych technologii, takich jak CSIRE. Centralny System Informacji Rynku Energii jest niezbędny do wykorzystania pełnego potencjału inteligentnych liczników prądu.

W dzisiejszych czaszach cyfryzacja dotyka wszystkich branż. Możliwość szybkiej wymiany informacji pozwala na optymalizację wielu procesów. Dotyczy to także energetyki, w której już niedługo powinniśmy cieszyć się działaniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii.

CSIRE to jedno z największych przedsięwzięć w historii polskiej energetyki. W centralnym systemie gromadzone będą informacje dotyczące procesów w energetyce. Pozwoli on też na zwiększenie interakcji między podmiotami rynku energii elektrycznej na terenie całego kraju. Zgodnie z nowelizacją Prawa Energetycznego z 2021 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne są zobowiązane do wdrożenia Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). Jednym z celów jego działalności będzie uruchomienie i zarządzanie CSIRE.

Działanie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii ma docelowo przynieść korzyści wszystkim uczestnikom rynku energetycznego. Ma być to możliwe przede wszystkim dzięki większym możliwościom zarządzania energią, co przełoży się na jakość dostarczanego prądu i jest istotne w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii, których praca jest mniej przewidywalna, niż ma to miejsce w przypadku elektrowni konwencjonalnych.

Jak czytamy we udostępnionej przez E.ON Polska informacji, odbiorcy mają zyskać także dzięki możliwości szybkiego dostępu do danych dotyczących własnych punktów poboru energii elektrycznej, a także szybszego załatwiania niektórych spraw. Mowa tu na przykład o zmianie sprzedawcy energii.

CSIRE pozwoli na wykorzystanie pełnego potencjału inteligentnych liczników energii elektrycznej. Integracja z systemem ma do konać się do 1 lipca 2024 r. i objąć wszystkich uczestników rynku. Skala tego przedsięwzięcia jest na tyle duża, że już teraz należy intensywnie pracować nad jego realizacją.

Rolą CSIRE będzie między innymi koordynacja pracy inteligentnych liczników, dzięki czemu będzie można w wydajny sposób zarządzać danymi na temat zużycia energii i dostosowywać jej produkcję do aktualnie zaistniałej sytuacji. Prace nad CSIRE już trwają, a to ważne, bo jak zauważał w sierpniu 2022 r. Jakub Kazek z Unity Group, mowa o naprawdę trudnym do realizacja zadaniu.

- Na rynku tak skomplikowanym jak rynek energetyczny taki projekt jest wyjątkowo wymagający i potrzeba znacznie więcej czasu i uwagi, by wdrożyć go z sukcesem. A czas na działanie jest właśnie teraz. Tylko odpowiednie decyzje podjęte odpowiednio wcześniej, czyli już w nadchodzących miesiącach przełożą się na efekt, na który liczą uczestnicy rynku i regulator - komentował Kazek.

