Inteligentne liczniki prądu. Tauron wchodzi w kolejny etap

Trwająca dekada to w Polsce czas wdrażania inteligentnych liczników energii elektrycznej. Kolejni operatorzy sieci chwalą się nowymi umowami zawieranymi w celu realizacji usług związanych z modernizacją układów pomiarowych. Umowa między Tauron Dystrybucja a Grupą Apator dotyczą dostawy liczników zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC w standardzie OSGP i ich instalacji na obszarze Smart City Wrocław.

Jak podaje redakcja serwisu gramwzielone.pl, umowa między obiema firmami ma opiewać na kwotę 60 mln zł, która może wzrosnąć do 66 mln zł. Umowa wykonawcza będzie dotyczyć dostawy i montażu inteligentnych liczników wraz z usługą magazynowania energii i pracami clean up w 346,5 tys. punktów poboru energii na terenie Wrocławia. Prace rozpoczną się jeszcze w bieżącym kwartale i potrwają do trzeciego kwartału 2025 r.

Na mocy współpracy Griffin Group Energy i Apator doszło do opracowania nowego licznika zdalnego odczytu, którzy działa w technologii PLC w standardzie OSGP. Standard ten zapewnia wysoką skuteczność odczytów i łatwość implementacji.

Wymiana liczników energii elektrycznej na urządzenia inteligentne ułatwi operatorom pracę, która staje się coraz bardziej złożona wraz z rosnącą rolą energetyki rozproszonej w naszym kraju. Urządzenia zdalnego odczytu pozwalają na pozyskiwane precyzyjnych informacji o zużyciu energii w danym miejscu o danej porze, a także o energii oddawanej do sieci, na przykład przez instalacje fotowoltaiczne.

Ustawa Prawo energetyczne przewiduje, że do 2028 r. 80 proc. wszystkich liczników elektrycznych w Polsce zostanie zastąpionych urządzeniami inteligentnymi. Oznacza to, że zainstalowanych do tej pory musi być ok. 13-14 mln liczników. Od tej pory trzeba będzie więc instalować dwa miliony urządzeń w ciągu roku.

- Inteligentne liczniki to podstawa nowoczesnej infrastruktury energetycznej - mówi Artur Bratkowski, dyrektor ds. Aparatury i Systemów Pomiarowych Apator.

- Są one niezbędnym elementem do rozwoju nowych funkcji i usług wspierających efektywne, zrównoważone zarządzanie zużyciem mediów energetycznych, co w dzisiejszych czasach nabiera szczególnego znaczenia. Liczniki smart z dwukierunkowym pomiarem energii elektrycznej mają także powszechne zastosowanie w instalacjach OZE - dodaje.

