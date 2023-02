Fotowoltaika na balkonach. Niemcy chcą zmian

Fotowoltaika na balkonach to opcja na zaoszczędzenie na zużyciu energii w miastach. Nie jest to jeszcze powszechny widok, ale koncepcja ta zyskuje na popularności. Niemcy twierdzą, że warto ją rozwijać.

O korzyściach płynących z posiadania własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej zazwyczaj wypowiadają się właściciele domów jednorodzinnych. To oni, posiadając wolny teren lub odpowiednio dużo przestrzeni na dachu, mogą zdecydować się na tego rodzaju inwestycję w celu zredukowania kosztów energii elektrycznej. Fotowoltaika w blokach to nadal rzadkość.

Niemieckie stowarzyszenie VDE chce jednak spopularyzować tego rodzaju instalacje. Co więcej, zaproponowało one pewne zmiany, które sprawiłyby, że zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na balkonie mogłoby się bardziej opłacać inwestorom. To miałoby zachęcić większą liczbę osób do generowania energii ze światła słonecznego.

Dziennikarze serwisu gramwzielone.pl informują, że VDE wskazuje konkretnie, jakie regulacje powinny zostać zmodyfikowane, aby panele fotowoltaiczne na balkonach stały się znacznie bardziej powszechnym widokiem. Podstawowa dotyczy mocy takiej mikroinstalacji.

Obecnie w Niemczech na balkonie można zainstalować panele o mocy 600 W. Stowarzyszenie VDE apeluje, by wartość tę zwiększyć do poziomu 800 W. Ten próg funkcjonuje w różnych krajach w Europie i uznawany jest za taki, który nie będzie wpływać negatywnie na pracę sieci elektroenergetycznej.

Kolejną kwestią jest ułatwienie dostępu do tego rodzaju instalacji. Niemieckie stowarzyszenie rekomenduje, by do jej montażu zatrudniać wykwalifikowanego elektryka, ale jednocześnie chciałoby, aby istniała też inna możliwość. Chodzi o dopuszczenie do sytuacji, w której mikroinstalacja jest przyłączana do sieci za pomocą wtyczki Schuko, dzięki czemu mogłaby ona działać jako rozwiązanie plug and play.

Niemcy coraz chętniej stawiają na fotowoltaikę na balkonach. Niedawno informowaliśmy o tym, że mieszkańcy wybranych miast mogą liczyć na dotacje, dzięki którym koszt tego rodzaju mikroinstalacji fotowoltaicznej będzie symboliczny.

Fotowoltaika na blokach w Polsce. Można starać się o dotacje

W Polsce fotowoltaika na balkonach to dziedzina raczkująca. Rzadko spotyka się też wykorzystywanie powierzchni dachowej danego budynku do montażu instalacji fotowoltaicznych. To się jednak może niebawem zmienić. Jak czytamy w serwisie money.pl, od pierwszego lutego zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych mogą starać się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych na blokach mieszkalnych. Wnioski można składać w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Proponowane w Polsce rozwiązanie jest jednak zgoła odmienne od tego niemieckiego. Energia elektryczna produkowana przez instalacje fotowoltaiczne miałaby zasilać części wspólne, a jej nadmiar byłby oddawany do sieci. Wpłynęłoby to na wydatki mieszkańców na rachunku, ale nie w takim samym stopniu, jak własna instalacja, która pokrywa bieżące zużycie.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na blokach może być inwestycją opłacalną. Dofinansowanie ma sięgać nawet 50 proc., dzięki czemu czas zwrotu inwestycji może ulec znaczącej redukcji.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii