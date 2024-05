Intuitive Machines oferuje NASA współpracę przy planowanej misji na Marsa

Podczas telekonferencji z inwestorami, CEO firmy, Steve Altemus, podkreślił, że Intuitive Machines jest właśnie w trakcie negocjacji z NASA. Mają one na celu podpisanie umowy na dostarczenie rozwiązania opartego na technologii, którą firma opracowuje dla misji księżycowych. Może się to stać się kluczowe dla misji MSR (Mars Sample Return), programu o wartości 11 miliardów dolarów, mającego na celu zebranie i dostarczenie próbek z Marsa. Szczególnie że jego obecna architektura została uznana przez NASA za zbyt skomplikowaną i kosztowną.

Misja MSR stanowi dla Intuitive Machines szansę nie tylko na lukratywne kontrakty, ale także na dalsze umocnienie pozycji, którą uzyskała dzięki dotychczasowym sukcesom, takim jak lądowanie na Księżycu. Co więcej, firma nadal ma ambitne względem ziemskiego satelity. Szykuje misję na jego biegun południowy jeszcze w tym roku oraz kolejną misję w 2025 roku.

Wkład w programy NASA to jednak niejedyny obszar zainteresowania przedsiębiorstwa. Zauważa ono bowiem rosnące zainteresowanie komercyjnymi i międzynarodowymi lotami na Księżyc. Intuitive Machines odnosi również sukcesy na rynku, o czym świadczy zdobycie jednego z trzech kontraktów w ramach programu NASA Lunar Terrain Vehicle Services.

Podczas ostatniej telekonferencji Intuitive Machines ogłosiło imponujący wzrost przychodów. W ostatnim kwartale osiągnęła ona przychody w wysokości 73 milionów dolarów, co stanowi 300% wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost ten wynika głównie z realizacji kontraktu na usługi inżynieryjne dla NASA. Warto zaznaczyć, że choć Intuitive Machines odnotowała stratę netto w wysokości 5,4 miliona dolarów, to wciąż posiada 55,2 miliona dolarów w gotówce.