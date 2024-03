Inwestycje w OZE nie wypaliły? Popełniliśmy błąd

Energia odnawialna, reprezentowana przez fotowoltaikę i turbiny wiatrowe, umożliwia produkcję prądu bez emisyjności CO2. Mimo to, ich główną słabością jest brak stałości wydajności, uzależnionej od zmiennych warunków atmosferycznych. To prowadzi do sytuacji, gdzie aby zapewnić ciągłość dostaw energii, źródła te muszą być wspierane przez tradycyjne elektrownie – węglowe, gazowe lub jądrowe, których działanie jest w pełni przewidywalne.