Jak uzyskać tańszy prąd? Wyższy limit po złożeniu oświadczenia

Na zakończenie ubiegłego roku, niższe stawki za prąd zostały przedłużone do czerwca 2024 dzięki nowej ustawie uchwalonej przez Sejm, określanej mianem "tarcz energetycznych". Wprowadzenie tych mechanizmów było konieczne, by mieszkańcy Polski nie musieli mierzyć się z gwałtownymi podwyżkami cen za energię. Dla większości domostw, limit prądu po niższej cenie został ustalony na 1500 kWh. Jednakże, niektóre grupy mają możliwość skorzystania z limitów zwiększonych, takich jak 1800 kWh dla osób z niepełnosprawnościami oraz 2000 kWh dla rolników i dużych rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Aby mieć dostęp do tych podwyższonych limitów, niezbędne będzie złożenie specjalnego oświadczenia najpóźniej do końca marca. Osoby, które w ciągu roku 2024 nabędą prawo do korzystania z wyższego limitu, będą miały 30 dni na dostarczenie stosownego wniosku od dnia uzyskania tego prawa. Formularze takich oświadczeń są już dostępne u dostawców energii.