iPhone'a będziesz mógł obsługiwać wzrokiem. Zapowiedź nowości od Apple

W czerwcu odbędzie się impreza WWDC 2024, na której Apple zaprezentuje najważniejsze nowości w swoim oprogramowaniu. Firma nie czeka jednak do tego wydarzenia i już teraz uchyla rąbka tajemnicy. Apple zapowiedział nowe funkcje dostępności, które pojawią się na iPhone’ach i iPadach "jeszcze w tym roku". Najprawdopodobniej chodzi o premiery systemów iOS 18 i iPadOS 18.

Dzięki funkcji Eye Tracking możliwe będzie symulowanie kliknięć i przeciągnięć za pomocą ruchu gałek ocznych. Apple podkreśla, że funkcja ta korzysta ze sztucznej inteligencji, co oznacza, że do jej działania potrzebna jest tylko przednia kamera, a jej konfiguracja zajmie kilka sekund.

Apple obiecuje także usprawnienie obsługi głosowej, które ma lepiej rozpoznawać polecenia wydawane przez użytkowników z zaburzeniami mowy. Ma to ułatwić korzystanie z telefonu osobom z porażeniem mózgowym czy stwardnieniem zanikowym bocznym.

iPhone będzie również łagodził objawy choroby lokomocyjnej. Apple wyjaśnia, że według badań choroba ta często wynika z konfliktu sensorycznego między tym, co osoba widzi, a tym, co odczuwa, co może utrudniać wygodne korzystanie z iPhone’a lub iPada podczas jazdy pojazdem. Firma dodaje, że animowane kropki na krawędziach ekranu mają na celu złagodzenie tego problemu.