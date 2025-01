Jak wyczyścić białego laptopa? Użyj tej jednej rzeczy

Aby bezpiecznie czyścić laptopa, zacznij od jego wyłączenia oraz odłączenia od źródeł zasilania . Jeśli to możliwe, usuń baterię. To kluczowy krok, aby uniknąć ryzyka zwarcia podczas czyszczenia.

Najlepszym rozwiązaniem do czyszczenia białych laptopów jest oczyszczona lub destylowana woda zmieszana z kilkoma kroplami delikatnego płynu do mycia naczyń. Alternatywnie, można użyć mieszaniny alkoholu izopropylowego i destylowanej wody. Ważne, aby unikać ostrych chemikaliów , które mogą uszkodzić laptopa.

Użyj czystej gąbki lub ściereczki z mikrofibry, zanurzonej w przygotowanym roztworze do czyszczenia zewnętrznych powierzchni laptopa. Uważaj, aby gąbka była dobrze wyciśnięta i nie pozostawiała wilgoci. Do czyszczenia ekranu najlepiej zastosować specjalistyczne środki do monitorów.