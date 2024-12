Jak oszczędzać baterię telefonu w chłodne dni? Wyłącz tę jedną funkcję

Smartfony zasilane są bateriami litowo-jonowymi, które są projektowane do działania w umiarkowanych temperaturach. Niestety, w zimnie ich efektywność spada. Te baterie, mimo że doskonale ładują się szybko, wykazują słabszą wydajność w niskich temperaturach, co prowadzi do ich szybszego wyczerpywania.

W mroźny dzień trzymaj telefon w cieplejszych miejscach, na przykład w wewnętrznej kieszeni płaszcza, a nie w torbie czy plecaku. Rozważ użycie bezprzewodowych słuchawek, by korzystać z telefonu bez wyjmowania go z ciepłej kieszeni. Zanim zaczniesz ładować telefon po powrocie do domu, pozwól mu się ogrzać do temperatury pokojowej, co zapobiegnie uszkodzeniu baterii.