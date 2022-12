Jak oszczędzić na Świętach? Zapamiętaj te porady

Jednym z charakterystycznych elementów Świąt są lampki choinkowe . Wielu z nas nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez nich, a trzeba mieć świadomość, że mogą one pochłaniać naprawdę dużo energii elektrycznej . Wskazane jest rozważne korzystanie z oświetlenia świątecznego - za dnia lampki nie rzucają się w oczy. W środku nocy natomiast, mało kto ma okazje je zauważyć.

Jak zwracają uwagę autorzy serwisu liczysieenergia.pl, dobrym pomysłem jest wyłączanie oświetlenia w nocy, na przykład przy wykorzystaniu wyłączników czasowych wpinanych do gniazdka. Takie urządzenie wystarczy raz zaprogramować, a ono będzie automatycznie włączać i wyłączać się o określonej porze.

Jeśli chcemy przygotować 12 tradycyjnych świątecznych potraw, konieczne jest sporo pracy, ale także sporo energii, którą pozyskujemy z prądu lub gazu. Dobrym sposobem na to, aby zaoszczędzić na zużyciu energii elektrycznej przez piekarnik, jest pieczenie więcej niż jednej potrawy jednocześnie, jeśli tylko pozwala na to przepis. Należy też pamiętać o włączeniu funkcji termoobiegu. Jeśli chcemy zredukować zużycie energii, powinniśmy też zrezygnować z częstego otwierania drzwiczek od urządzenia, ponieważ w znacznym stopniu wystudza to jego wnętrze.