Jak pozbyć się tłuszczu z palników? Zastosuj proste i sprawdzone triki

Warto wiedzieć, że zapchane resztkami palniki tracą na wydajności. Nadmiar osadów zatyka szczeliny, co utrudnia ulatnianie się gazu. W efekcie płomień jest mniejszy i wymaga więcej czasu, by ogrzać naczynie, co dodatkowo zwiększa koszty gazu o kilkadziesiąt złotych rocznie. Zanieczyszczone palniki i zatkana dysza mogą skutkować cofnięciem gazu do wnętrza kuchenki, prowadząc do jej awarii i konieczności naprawy przez fachowca.