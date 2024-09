Ładowanie telefonu w nocy to nawyk wielu osób, który wydaje się wygodnym rozwiązaniem. Budzimy się rano z pełną baterią i gotowym do działania urządzeniem. Jednak niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że taki sposób ładowania może mieć negatywne skutki – zarówno dla samego telefonu, jak i dla naszego zdrowia czy bezpieczeństwa. Warto zastanowić się, dlaczego ten pozornie niewinny nawyk może prowadzić do problemów, o których rzadko się mówi.