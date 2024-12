Prosty sposób na zatkany zlew. Wystarczą rzeczy, które masz w domu

Zdarza się, że sami przyczyniamy się do zatkania odpływu w kuchennym zlewie. Resztki jedzenia, fusy z kawy lub herbaty oraz tłuste substancje nie powinny trafić do rur. Chociaż zdajemy sobie z tego sprawę, czasami takie sytuacje po prostu się zdarzają, prowadząc do nieprzyjemnych zapachów i problemów z odpływem wody. To może utrudnić zarówno zmywanie naczyń, jak i przygotowywanie posiłków.