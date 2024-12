Wietrzenie zimowe - korzyść czy ryzyko? Sprawdź, kiedy tego nie robić

Zewsząd słyszymy o korzyściach płynących z wietrzenia mieszkań zimą. To prawda: świeże powietrze wpływa korzystnie na mieszkanie i jego mieszkańców. Trzeba jednak zadbać, by faktycznie było świeże, a niestety nie zawsze tak jest . W wielu polskich miastach w zimie jakość powietrza jest fatalna z powodu smogu. Czy warto wietrzyć mieszkanie, gdy na zewnątrz nie ma czym oddychać ? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Podczas zimowego sezonu wietrzenie mieszkania staje się koniecznością, chyba że mamy do czynienia ze smogiem. Świeże powietrze pomaga uniknąć wilgoci (która gromadzi się np. na oknach) oraz pleśni. Dzięki odpowiedniej cyrkulacji powietrza w mieszkaniach znajduje się mniej wirusów i bakterii, co korzystnie wpływa na zdrowie domowników.

W wielu polskich miastach smog to poważny problem . Kiedy powietrze jest mocno zanieczyszczone, lepiej ograniczyć przebywanie na świeżym powietrzu do minimum. Oddychanie smogiem może negatywnie wpływać na zdrowie, prowadząc do astmy, alergii, osłabienia odporności, problemów z układem oddechowym, a nawet chorób serca i układu krwionośnego.

Skoro przebywanie na smogowym powietrzu jest niezdrowe, czy rozsądnym jest wpuszczanie go do domu podczas wietrzenia? Odpowiedź brzmi: nie. W dni, gdy jakość powietrza jest zła, eksperci zalecają, by nie otwierać okien. Warto śledzić sytuację za pomocą specjalnych aplikacji do monitorowania poziomu zanieczyszczeń. Stężenie smogu zmienia się w ciągu dnia, więc warto wybrać moment, kiedy jego poziom spada do bezpiecznego progu, i wtedy przewietrzyć mieszkanie.