Jak przygotować fotowoltaikę na zimę? Optymalne ustawienie paneli słonecznych

Największą sprawność fotowoltaika osiąga, gdy promienie słoneczne padają bezpośrednio na panele . Zimą, by zbliżyć ten kąt do ideału, zaleca się zwiększenie nachylenia paneli. Może to wymagać modyfikacji konstrukcji dachowej lub zastosowania elastycznych mocowań.

Śnieg na panelach to jeden z głównych problemów zimowej fotowoltaiki. W praktyce, nawet 10-centymetrowa warstwa śniegu może całkowicie zablokować dostęp światła do paneli, ograniczając ich działanie. Producenci zalecają umocowanie paneli pod kątem od 30 do 45 stopni, co sprzyja samoczynnemu spadaniu śniegu.