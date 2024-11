Jak uchronić się przed mrozami? Kluczowe jest dobre sterowanie ciepłem

Nie zawsze potrzebujemy wielkich inwestycji, by zachować ciepło w domu. Zastosowanie tektury pokrytej folią aluminiową za grzejnikami to prosty trik, który może pomóc w izolacji cieplnej, odbijając ciepło z powrotem do wnętrza zamiast pozwalać na jego ucieczkę przez ściany. Termostaty grzejnikowe również umożliwiają precyzyjną kontrolę temperatury, co przynosi znaczne oszczędności.