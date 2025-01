Jak zadbać o czystość mikrofali? Nie zapomnij o tym filtrze

Mikrofalówka to sprzęt, który trudno przecenić w wielu gospodarstwach domowych. Jednak częste używanie jej do podgrzewania jedzenia prowadzi do różnych zabrudzeń. Szczególnie istotne jest, by zadbać o pewien kluczowy element. Czy wiesz, jak dbać o filtr przeciwtłuszczowy?

W Polsce wiele osób sceptycznie podchodzi do podgrzewania jedzenia w mikrofalówce. Obawiają się, że może to wpłynąć na smak i jakość posiłków. Jednak większość ekspertów podkreśla, że nie ma dowodów, by potrawy z mikrofali szkodziły zdrowiu. To szybkie i praktyczne urządzenie, które pozwala oszczędzać czas w kuchni. Studenci i pracownicy lubią je szczególnie za tę funkcjonalność. Mimo tego, regularne używanie mikrofali oznacza, że trzeba zwracać uwagę na czystość urządzenia. Jak każda kuchnia indykcyjna czy gazowa, również mikrofale wymagają regularnego czyszczenia.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Dji Osmo Pocket 3 - test

Tajemnicze filtry w kuchence mikrofalowej

Zanim zaczniemy czyścić kuchenkę mikrofalową, powinniśmy usunąć wszystkie zaschnięte resztki z jej wnętrza. Zwykle ludzie skupiają się na myciu ścianek i drzwiczek, zapominając o czymś istotnym – filtrze przeciwtłuszczowym. Koniecznie musimy regularnie go czyścić.

Wiedz również, że mikrofalówka może zawierać filtr węglowy. Tego elementu nie wolno czyścić. Większość powszechnych modeli nie ma jednak filtra węglowego, jedynie większe urządzenia posiadają taki element. Zwykłe mikrofale, które ustawiamy na blacie, wyposażone są w filtr tłuszczowy, a ten musi być dokładnie pielęgnowany.

Gdzie znajduje się filtr w kuchence mikrofalowej?

Producenci mikrofalówek zazwyczaj rekomendują, by czyścić filtr przeciwtłuszczowy co każdy miesiąc do trzech miesięcy. Dużo zależy od tego, jak często korzystamy z urządzenia. Znajdziemy filtr na dolnej stronie kuchenki. Łatwo można go wyjąć, ale koniecznie przeczytaj instrukcję obsługi i wyłącz mikrofale z prądu przed rozpoczęciem czyszczenia. W niektórych modelach, by dostać się do filtra, trzeba odkręcić śruby.

Skuteczne czyszczenie filtra przeciwtłuszczowego

Gdy filtr zostanie już wyjęty, napełnij zlew gorącą wodą i dodaj kilka kropel płynu do naczyń. Włóż tam filtr i zaczekaj, aż brud łatwo się zmyje.