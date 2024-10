Jak zgasić świeczkę smartfonem? Z pomocą przychodzą aplikacje

Ostatnie lata przyniosły wiele nowinek technologicznych , które na stałe zagościły w naszych codziennych rytuałach. Smartfony, niegdyś służące głównie do dzwonienia i pisania wiadomości, teraz stały się wszechstronnymi narzędziami, które potrafią zaskoczyć swoimi możliwościami. Jedną z bardziej nietypowych funkcji, którą oferują nowoczesne aplikacje, jest możliwość... zgaszenia świeczki! Choć brzmi to jak science fiction, aplikacje wykorzystujące fale dźwiękowe lub inne zaawansowane technologie pozwalają na takie drobne eksperymenty . Jak dokładnie działa ta nowinka i jakie aplikacje warto wypróbować? Zapraszamy do lektury!

Działanie polega na generowaniu określonego dźwięku z głośnika, co wprawia w ruch powietrze. Mimo małych rozmiarów głośnika w telefonie, jego siła jest wystarczająca do przemieszczenia powietrza na tyle, aby zgasić płomień świeczki. Wystarczy zbliżyć głośnik do knota na centymetr, co czyni ten trik możliwym i z pewnością uatrakcyjni spotkania ze znajomymi.