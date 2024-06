Jak znaleźć czerwoną linkę w bagażniku? Może cię uratować w razie awarii

W przeszłości wlewy paliwa zazwyczaj nie były zabezpieczane albo miały zamki otwierane kluczykiem. Dziś technologia się rozwinęła i w większości nowoczesnych samochodów wlew paliwa otwiera się za pomocą przycisku ulokowanego w środku auta , zazwyczaj w pobliżu fotela kierowcy. Niestety, to nowoczesne rozwiązanie nie jest pozbawione wad. Może się zdarzyć, że elektroniczny system otwierania wlewu paliwa nie zadziała . Właśnie w takim momencie przydaje się czerwona linka w bagażniku.

Wspomniana czerwona linka to standardowe wyposażenie w nowszych samochodach , w których wlew paliwa jest otwierany przyciskiem. Klapka jest odblokowywana dzięki elektronicznemu siłownikowi . Niestety, zdarza się, że ten mechanizm przestaje działać. Może to być spowodowane zużyciem (często po kilkunastu latach, gdy kierowca nie dba o czystość siłownika) lub mrozem (kiedy zbierająca się woda zamarza i blokuje siłownik).

W takiej sytuacji nie musisz od razu jechać do mechanika ani wzywać lawety. Wystarczy zajrzeć do bagażnika, odnaleźć czerwoną linkę i mechanicznie otworzyć wlew paliwa, co pozwoli ci zatankować auto.