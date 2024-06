Połóż ręcznik na desce rozdzielczej auta. Później sobie podziękujesz

Umieszczenie ręcznika na desce rozdzielczej to ekonomiczna alternatywa dla specjalistycznych pokrowców dostępnych w sklepach motoryzacyjnych. Ręcznik chroni deskę przed szkodliwymi promieniami słonecznymi. Wysokie temperatury latem mogą powodować jej twardnienie, kurczenie się i pękanie, co z czasem prowadzi do odkształceń. Takie uszkodzenia są kosztowne do naprawy, więc warto im zapobiegać, korzystając z prostej metody z ręcznikiem.