Jakie urządzenie zużywa najwięcej prądu w domu? Odpowiedź może zaskoczyć

O możliwym wzroście cen prądu informuje m.in. Money.pl . Serwis powołując się na ustalenia OKO.press., przekazał, że "taryfy dla energii elektrycznej dla gospodarstw domowych mogą w 2023 roku wzrosnąć o co najmniej 180 proc.". Tak wynika z listu Rafał Gawin, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który otrzymała m.in. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Jedno z pytań dotyczyło zużycia prądu. Ankietowani zostali zapytani o urządzenie, które zużywa najwięcej energii elektrycznej w ciągu godziny pracy. Do wyboru były trzy odpowiedzi: suszarka do prania, kuchenka indukcyjna i zmywarka. Największą popularnością cieszyła się odpowiedź suszarka do prania (wskazało ją 55 proc. ankietowanych), później kuchenka indukcyjna (35 proc. ankietowanych) oraz zmywarka (10 proc. ankietowanych). Właściwą odpowiedzią w tym pytaniu jest jednak kuchenka indukcyjna.