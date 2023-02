"Jaszczurki", które polecą na Marsa. Naukowcy opracowali robota przyszłości

Mars jest jedną z tych planet, które od dawna budzą spore zainteresowanie badaczy z całego świata. Zalicza się go do kategorii planet skalistych, czyli takich jak Ziemia, dlatego naukowcy nie wykluczają, że na jego powierzchni uda się odkryć ślady przeszłego lub obecnego, pozaziemskiego życia np. drobnoustrojów. Wymaga to jednak dokładnych analiz, których nie można przeprowadzić bez odpowiednich urządzeń wysyłanych na Marsa, będących niewielkimi, pozaziemskimi laboratoriami.