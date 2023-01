Zmiennokształtny robot ucieka z więzienia. Wszystko widać na nagraniu

Zespół kierowany przez dr Chengfeng Pan z Chinese University of Hong Kong opracował wyjątkowego robota, który może szybko przechodzić ze stanu stałego w ciekły i na odwrót. Dodatkowo jest on magnetyczny i może przewodzić prąd. Inspiracją dla tego rozwiązania był ogórek morski (nazywany też swansonem czy strzykwą), czyli morski bezkręgowiec.

Do budowy robota naukowcy wykorzystali nowy, opracowany przez siebie materiał "magnetoaktywną maszynę przejściową faza stała-ciecz". Jak wyjaśnia serwis Eureka Alert, powstał on poprzez osadzenie cząstek magnetycznych w galu, metalu o bardzo niskiej temperaturze topnienia (29,8°C). Cząsteczki pełnią podwójną rolę. Person-shaped robot liquifies to escape jail

Chociaż u niektórych taka scena może budzić obawy, to niewielkich rozmiarów urządzenie może w przyszłości znaleźć wiele zastosowań np. w medycynie czy inżynierii. Naukowcy wykorzystali robota m.in. do usunięcia obcego obiektu z modelu żołądka oraz podania leków. Ich zdaniem sprawdza się też jako inteligentny robot lutowniczy do montażu i naprawy obwodów bezprzewodowych oraz jako uniwersalna mechaniczna "śruba" do montażu części w trudno dostępnych miejscach.