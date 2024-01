Jest w prawie każdym zamrażalniku. Używaj co kilka miesięcy, zapłacisz mniej za prąd

Prawie każdy zamrażalnik to ma

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak prawidłowo rozmrozić zamrażarkę? Może wydawać się to skomplikowane, ale w rzeczywistości jest to proces prosty, o ile jesteś świadomy pewnych często popełnianych błędów. Dodatkowo, warto wiedzieć, że wiele modeli zamrażarek posiada "ukryty" dodatek, który może okazać się niezwykle pomocny.

Zamrażarki różnią się od siebie pod wieloma względami, dlatego też każde urządzenie wymaga indywidualnego podejścia. Pierwszym krokiem, który powinieneś podjąć, jest sprawdzenie, czy Twoja zamrażarka posiada funkcję "No Frost". Wielu producentów wyposaża swoje urządzenia w tę funkcję, co oznacza, że nie musisz się martwić o osadzający się lód. Jeśli jednak posiadasz starszy model zamrażarki, musisz pamiętać o regularnym rozmrażaniu.

Zastanawiasz się, dlaczego rozmrażanie zamrażarki jest tak ważne?

Jeśli zauważasz, że szuflady w Twojej zamrażarce nie zamykają się prawidłowo, a na ściankach widoczny jest gruby szron, to jest to sygnał, że nadszedł czas na rozmrażanie urządzenia. Często decydujemy się na ten krok, gdy coś zaczyna nam przeszkadzać. Idealnie byłoby jednak, gdyby cały proces odbywał się co najmniej raz na trzy miesiące.

Urządzenia bez lodu zużywają mniej energii i rzadziej ulegają awariom. Mniejsze zużycie energii oznacza niższe rachunki, a zamrażarka jest jednym z tych urządzeń, które zużywa dużo prądu. Co więcej, w czystym urządzeniu żywność mniej się psuje i jest smaczniejsza. Jeśli od dawna nie rozmrażałeś zamrażarki, to może to być dobry moment, aby o tym pomyśleć.

Zimowa aura za oknem dodatkowo sprzyja, rzeczy z zamrażalki można wystawić na czas procesu odmrażania na balkon. Dzięki temu nie odmrożą nam się np. lody czy zamrożone warzywa.

A więc jak prawidłowo rozmrozić zamrażarkę?

Jest jeden element, na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę. Aby rozpocząć proces rozmrażania, najpierw opróżnij wszystkie półki, otwórz drzwiczki, a następnie odłącz urządzenie od zasilania (możesz też wyłączyć bezpieczniki, jeśli masz utrudniony dostęp do zasilania).

Po wyłączeniu zasilania, wiele osób zostawia zamrażarkę, aby cała woda mogła się rozpuścić. Warto jednak wrócić uwagę, że na dole twojego urządzenia może znajdować się specjalny zawór lub lejek, którym spłynie nadmiar wody. Musisz go otworzyć lub wysunąć, gdy zaczyna się proces rozmrażania. Jego zadaniem jest odprowadzanie wody. Miejsce, w którym się znajduje wspomniany lejek (i jego wygląd) zależą od modelu zamrażarki, więc możesz go poszukać samodzielnie lub sprawdzić to w instrukcji obsługi. Po wyciągnięciu półek powinieneś go zauważyć bez większych problemów. Pamiętaj jednak, że istnieje prawdopodobieństwo, że twoja zamrażarka nie ma tego dodatku.

Kolejnym krokiem jest podstawienie pod lejek jakiegoś naczynia. Najlepiej sprawdzi się blacha z piekarnika, która częściowo zmieści się pod lodówką. Warto zabezpieczyć próg zamrażarki ręcznikiem, aby ewentualne resztki wody nie zalały pomieszczenia. W zależności od tego, jak wiele szronu jest w zamrażarce, możesz potrzebować dużego naczynia.