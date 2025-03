Jesteś graczem? Ten asystent pomoże z optymalizacją

Project G-Assist to w praktyce lokalnie działający asystent AI, przeznaczony dla komputerów stacjonarnych wyposażonych w karty GeForce RTX AI. To eksperymentalne narzędzie powstało po to, by uprościć proces konfiguracji sprzętu. Dzięki niemu gracze mogą bez problemu dobrać najlepsze ustawienia gry i systemu, a przy okazji uzyskać szereg przydatnych danych dotyczących wydajności.