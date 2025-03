Robot kuchenny za połowę ceny. Jak wypada polski iCoook 3.0?

iCoook 3.0 to urządzenie wielofunkcyjne, które potrafi łączyć wiele funkcji, od gotowania po blendowanie, miksowanie czy ważenie składników. Jego moc wynosząca 1800 W oraz pojemność misy do 4,5 litra (z pojemnością użytkową 3 litry) sprawiają, że jest to sprzęt wystarczający do przygotowania większości potraw. Urządzenie obsługiwane jest za pomocą 10-calowego ekranu dotykowego, co zapewnia wygodę i intuicyjność obsługi. iCoook 3.0 wyróżnia się także estetycznym designem, łączącym czerń i stal nierdzewną, co sprawia, że pasuje do współczesnych kuchni.