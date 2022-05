Kara za antenę na dachu. Można zapłacić 2500 złotych

Budowa domu to proces naprawdę złożony, podczas którego na inwestorów czeka wiele niespodziewanych zagrożeń. Prawo budowlane jest dość restrykcyjne i łatwo nieświadomie popełnić błąd, który może okazać się naprawdę kosztowny. Nie inaczej jest w przypadku osób, które już mieszkają w domu, ale chcą dokonać pewnych przeróbek. Przykładem takiej sytuacji jest montaż anteny na dachu.

Montaż anteny do odbioru sygnału telewizyjnego na dachu nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 15 pr. bud. - nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wykonywanie robót polegających na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych.

W niektórych sytuacjach montaż anteny na dachu może być jednak przyczyną otrzymania kary. Dotyczy to sytuacji, w której antena zostanie zamontowana na maszcie o wysokości większej niż 3 metry. Według art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. pr. bud. wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Jak czytamy w serwisie prawo.pl, właściwy organ może nakazać rozbiórkę powstałego obiektu, jeżeli powstał on bez zgłoszenia lub mimo wyrażenia sprzeciwu przez organ (art.49b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)).

Sytuacja, w której antena jest montowana na wysokości ponad 3 metrów, nie zdarza się zbyt często. Dotyczy to przede wszystkim miejsc, w których ze względu na ukształtowanie terenu lub gęstość zabudowy trudno jest uzyskać optymalną jakość sygnału. Należy jednak pamiętać, że konieczne jest stosowanie się do przepisów, by uniknąć kary.