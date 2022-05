Ogrzewanie pompą ciepła. "20-30 proc. tańsze niż gazem"

Pompy ciepła cieszą się w Polsce dużą popularnością. Kupujemy ich rekordowo dużo. Rynek ten rozwija się w naszym kraju najszybciej w Europie . W najbliższych latach udział tego typu urządzeń wśród kupowanych źródeł ogrzewania może dodatkowo wzrosnąć, co przy jednoczesnym zadbaniu o zieloną energię powinno korzystnie odbić się na stanie powietrza w Polsce.

Lachman zauważa, że wzrost sprzedaży pomp ciepła w Polsce notowany jest od 11 lat. Dużą rolę w popularyzacji tych urządzeń odgrywa program Czyste Powietrze, który pozwala na pozyskanie dotacji na zakup ekologicznych źródeł ciepła. Kolejnym bodźcem zachęcającym do inwestycji w pompy ciepła jest program Moje Ciepło, który nie tylko popularyzuje te urządzenia, ale też zachęca do poprawiania standardu energetycznego budynków.

Paweł Lachman mówi wprost, że inwestycja w pompę ciepła jest jak najbardziej opłacalna. Jego zdaniem pozwala ona na zaoszczędzenie sporych kwot w porównaniu do ogrzewania gazowego. Zapytany o to, co wpływa na tempo zyskiwania popularności przez pompy ciepła, wskazał dwie przyczyny. Chodzi o koszty, a także o świadomość społeczeństwa