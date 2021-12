Kara za montaż anteny. Jak jej uniknąć?

Aby uniknąć kary za niewłaściwy montaż anteny, trzeba takie przedsięwzięcie zgłosić lub postarać się o zamontowanie jej na odpowiednio niższym maszcie. Często bywa to jednak niemożliwe. Ludzie, którzy stawiają na montaż anten na takiej wysokości, robią to zazwyczaj nie z chęci uzyskania lepszego sygnału, ale po to, by zapewnić sobie możliwość odbioru sygnału.