Każdy musi to mieć w domu. Poczta Polska przypomina o obowiązku

Skrzynka pocztowa to duże ułatwienie nie tylko dla odbiorców korespondencji, ale również dla operatorów pocztowych. Mimo tego nie wszyscy decydują się na montaż. W minionym tygodniu Poczta Polska wystosowała komunikat prasowy z przypomnieniem o obowiązku, z dopełnieniem którego niektórzy Polacy wciąż mają problemy.

Ustawa "Prawo pocztowe" nie pozostawia w tej kwestii wątpliwości. Właściciele lub współwłaściciele gruntów, na których znajduje się budynek mieszkalny muszą zadbać o skrzynkę pocztową. Co ważne, musi zostać ona umieszczona w łatwo dostępnym miejscu.

W przypadku posiadania domu jednorodzinnego sytuacja wygląda inaczej. O skrzynkę pocztową należy zadbać samodzielnie. Chodzież pierwszą myślą może być umieszczenie jej przy drzwiach, nie zawsze będzie to odpowiedni wybór. Także w tym przypadku trzeba znaleźć ogólnie dostępną część nieruchomości. Jeśli dom znajduje się na ogrodzonej działce właściwe będzie zamocowanie skrzynki na ogrodzeniu.

Należy kierować się zasadą, że listonosz nie może mieć problemu z dostępem do skrzynki pocztowej nawet podczas nieobecność mieszkańców. Przepisy rozumieją dostęp jako otwór wrzutowy.

To sprawia, że zgodne z prawem jest stosowanie tzw. skrzynek przelotowych. Ich kontrakcja wyróżnia się tym, że otwór wrzutowy znajduje się na zewnątrz ogrodzenia, a do części z zamkiem (do wyjmowania korespondencji) dostęp uzyskuje się z drugiej strony (od wewnątrz działki).