Kerfuś w twoim domu. Ten projekt naprawdę działa

Za projekt mini Kerfusia odpowiada założyciel kanału na YouTube o nazwie Kamil Konstruktor. Do stworzenia mniejszej wersji popularnego robota wykorzystał on elementy wydrukowane na drukarce 3D i szereg komponentów, które umożliwiają małemu Kerfusiowi poruszać się, mówić, reagować na głaskanie po uszach czy robić "miny" na wyświetlaczu, czyli wszystko to, za co ludzie polubili jego pierwowzór.