Kiedy pierwszy smartfon dla dziecka? Im później, tym lepiej

Analiza o globalnym zasięgu obejmowała grupę 27 969 dorosłych . Ustalono solidne połączenie między wiekiem, w którym dana osoba otrzymała pierwszego smartfona lub tablet, a stanem ich zdrowia psychicznego w wieku dorosłym. Uwzględniono różne czynniki, w tym poczucie własnej wartości i zdolność do budowania pozytywnych relacji społecznych.

Kiedy wiek, w którym badani otrzymywali pierwszego smartfona, wzrastał z 6 do 18 lat, liczba kobiet z problemami psychicznymi zmniejszała się z 74% do 46%. Podobnie, wśród mężczyzn wskaźnik ten spadł z 42% w wieku 6 lat do 36% w wieku 18 lat.