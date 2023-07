Klimatyzacja i fotowoltaika. Tauron mówi, że to się opłaca

Tauron twierdzi, że gospodarstwa domowe zużywają średnio tylko 20 proc. energii elektrycznej generowanej przez przydomowe instalacje fotowoltaiczne. Zwiększenie tej wartości do poziomu 40 proc. to znaczna optymalizacja opłacalności inwestycji w fotowoltaikę.

Jednym ze sposobów na zwiększenie konsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej jest inwestycja w klimatyzację. Latem, gdy dni są dłuższe, zazwyczaj zużywamy mniej energii elektrycznej, niż ma to miejsce zimą. Jest to jednocześnie czas największej produkcji z instalacji fotowoltaicznych. Instalacja klimatyzacji może istotnie zwiększyć poziom autokonsumpcji.

Według ekspertów Taurona klimatyzator o mocy 3,5 kW, z którego korzysta się przez cztery godziny dziennie w okresie letnim, zużyje ok. 300 kWh. Przy założeniu produkcji z fotowoltaiki i zużycia energii w budynku na poziomie 300 kWh, daje to dodatkowe 10 proc. autokonsumpcji energii w skali roku.

Odpowiednia konfiguracja urządzenia ma znaczenie. Jeśli dostosujemy klimatyzator do warunków na zewnątrz, możliwe jest, że będzie on zasilany niemal w 100 proc. z energii generowanej przez promienie słoneczne.

Wyższa autokonsumpcja w domach to także korzyść dla operatorów systemu dystrybucyjnego. Nadprodukcja z fotowoltaiki musi być przekazana do sieci dystrybucyjnej, która czasem miewa problemy z jej przyjęciem. To zaś przekłada się na wzrost napięcia, który może wyłączyć instalację fotowoltaiczną. Z tego względu wskazany jest wysoki poziom autokonsumpcji.